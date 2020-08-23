За сутки от коронавируса в РФ скончались 73 человека

В течение суток в России выявлены 4 тысячи 852 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Прирост отмечается во всех регионах кроме Ненецкого и Чукотского автономных округов.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, 23,6% вновь выявленных инфицированных не имеют клинических проявлений и были установлены по контакту с ранее заболевшими.

За сутки подтверждены 73 летальных исхода: наибольшее количество в Москве – 11 и Санкт-Петербурге – 10.

Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 подтвержден у 956 тысяч 749 человек (тем прироста за сутки 0,5%), скончались 16 тысяч 383.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 23.08.20

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