Оксфордская вакцина против коронавируса может быть представлена регулирующим органам к концу 2020 года

Во вторник директор Oxford Vaccine Group заявил, что потенциальная вакцина против коронавируса, разрабатываемая совместно Оксфордским университетом и производителем лекарств AstraZeneca, может быть представлена регулирующим органам к концу этого года.
«Вполне возможно, что, если клинические испытания пройдут быстро, мы сможем представить данные регулирующим органам в этом году, после чего они уже смогут провести полную оценку данных», – сказал профессор Эндрю Поллард.
Однако в беседе с BBC Radio 4 Поллард предупредил, что этот процесс может занять больше времени в зависимости от того, сколько данных смогут собрать ученые.
«Я думаю, что со временем, поскольку вирус будет продолжать распространяться в наших сообществах, мы, даже с тысячей человек, в конечном итоге получим достаточно информации, чтобы узнать, работает ли вакцина, – но на это могут потребоваться годы», – цитирует Полларда CNN.
«Наличие 20 000 добровольцев для испытаний уже означает, что тестирование может пройти быстро, но, к сожалению, я не могу точно предсказать, сколько вакцины мы сможем поставить в течение нескольких ближайших месяцев», – добавил он.
Вашингтон, Елена Васильева
Вашингтон. Другие новости 25.08.20
Минздрав пока не подтверждает повторный случай Covid-19 у главы Тувы. Чиновника дообследуют в Москве. / Италия начала испытание на добровольцах своей вакцины от коронавируса. / Коронавирусом в доме престарелых в Хабаровском крае заразились 195 человек. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube