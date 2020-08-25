Оксфордская вакцина против коронавируса может быть представлена регулирующим органам к концу 2020 года

Во вторник директор Oxford Vaccine Group заявил, что потенциальная вакцина против коронавируса, разрабатываемая совместно Оксфордским университетом и производителем лекарств AstraZeneca, может быть представлена ​​регулирующим органам к концу этого года.

«Вполне возможно, что, если клинические испытания пройдут быстро, мы сможем представить данные регулирующим органам в этом году, после чего они уже смогут провести полную оценку данных», – сказал профессор Эндрю Поллард.

Однако в беседе с BBC Radio 4 Поллард предупредил, что этот процесс может занять больше времени в зависимости от того, сколько данных смогут собрать ученые.

«Я думаю, что со временем, поскольку вирус будет продолжать распространяться в наших сообществах, мы, даже с тысячей человек, в конечном итоге получим достаточно информации, чтобы узнать, работает ли вакцина, – но на это могут потребоваться годы», – цитирует Полларда CNN.

«Наличие 20 000 добровольцев для испытаний уже означает, что тестирование может пройти быстро, но, к сожалению, я не могу точно предсказать, сколько вакцины мы сможем поставить в течение нескольких ближайших месяцев», – добавил он.

Вашингтон, Елена Васильева

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