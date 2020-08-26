В Мексике от коронавируса погибло более 1300 медработников

Более 1300 медицинских работников умерли от коронавируса в Мексике с начала пандемии. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Во вторник министерство также сообщило о 4916 новых случаях заболевания Covid-19 в стране, в результате чего общее число подтвержденных случаев в стране составило 568 621, сообщает CNN.

Также было подтверждено еще 650 смертельных исходов от коронавируса за последние сутки, в результате чего общее число смертей, связанных с ковидом, в стране составило 61 450 человек.

Между тем, Мексика готовится к росту числа случаев заболевания: в понедельник заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гатель заявил о том, что изменяется критерии постановки диагноза «Covid-19».

Так, начиная с 25 августа, пациенты должны будут сообщить врачу только об одном симптоме Covid-19, чтобы их можно было идентифицировать как носителя инфекции, уточнил замминистра Лопес-Гатель. В число значимых симптомов включены: потеря обоняния, потеря вкуса и диарея.

Мехико, Елена Васильева

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