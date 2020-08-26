За август в Индии поставлено более 1,5 миллионов диагнозов «Covid-19»

В Индии в августе произошла половина от общего числа инфицирований коронавирусной инфекцией. Из 3,2 миллиона диагнозов, поставленных в стране с начала пандемии, более 1,5 миллиона установлены в текущем месяце. Статистика минувших суток также не оптимистична – поставлено 67 151 новых диагнозов «Covid-19», скончалось 1059 человек.

В последнее время Индия активизировала тестирование на коронавирус: в августе было проведено более 18 миллионов тестов, сообщает CNN.

Отметим, что в Индии не всем пациентам требуется проходить обследование, чтобы считаться выздоровевшими. Пациенты с легкими и умеренными симптомами считаются вылеченными через 10 дней после появления симптомов. Таким людям тесты на коронавирус не делаются. В тяжелых случаях течения болезни заключение о выздоровлении можно получить только после одного отрицательного теста на коронавирус.

Нью-Дели, Елена Васильева

Нью-Дели. Другие новости 26.08.20

Берлин запретил «коронавирусные» протестные акции на выходных. / Оперштаб: вспышка коронавируса в Сосьвинском детском приюте купирована. / Академик РАН рассказал, когда россияне смогут забыть про маски. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»