В США из-за пандемии наблюдается дефицит некоторых лекарств

В США из-за пандемии коронавируса обострилась проблема нехватки лекарств. Как сообщает CNN, такова информация, имеющаяся в распоряжении Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

«Из-за Covid-19 у нас увеличился спрос на определенные лекарства, а затем у нас также увеличилось количество госпитализаций, что повлияло на объем предложения на рынке. Кроме того, хроники хотят запастись своими лекарствами, и это нормальная реакция – это еще одна причина, по которой начал формироваться дефицит, – заявила в среду в подкасте «FDA Insight» Валери Дженсен, заместитель директора отдела нехватки лекарств в FDA.

По словам Дженсен, также ощущается нехватка аптечных лекарств, например, от гипертонии, иногда не хватает и антибиотиков.

Дженсен отметила, что FDA работает с более чем 180 производителями лекарств, чтобы стабилизировать поставки и предотвратить возможные сбои.

Вашингтон, Елена Васильева

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