ВОЗ обеспокоена стремительным ростом заболеваемости Covid-19 в Ливии

Всемирная организация здравоохранения «встревожена» быстрым распространением Covid-19 в Ливии.

В заявлении говорится, что только за последние две недели количество подтвержденных случаев в стране увеличилось более чем вдвое, а поскольку существует острая нехватка тестов и лабораторных возможностей, реальное количество случаев, вероятно, намного больше официально озвученных, сообщает CNN.

Согласно последним данным, полученным из Университета Джонса Хопкинса, Ливия подтвердила почти 12000 случаев коронавируса, в том числе более 200 смертельных случаев.

Проблема усугубляется тем, что годы конфликта в регионе нанесли ущерб системе здравоохранения и около половины всех учреждений первичной медико-санитарной помощи закрыты, говорится в заявлении ВОЗ.

«Мы встревожены быстрым распространением вируса в стране», – заявила в заявлении Элизабет Хофф, представитель ВОЗ в Ливии.

ВОЗ добавила, что она работает с ливийскими властями и другими международными организациями, такими как ЮНИСЕФ, для реагирования на кризис, проведения кампаний по повышению осведомленности общественности и активизации усилий по тестированию.

Москва, Елена Васильева

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