В США разрабатывают безыгольные вакцины от коронавируса

Федеральное правительство США инвестирует почти 2,5 миллиона долларов в создание безыгольной вакцины от коронавируса.

Управление перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA) объявило о четырех небольших грантах группам, пытающимся сделать пероральные вакцины против коронавируса или пластыри, которые могут безболезненно доставить вакцину.

«Новые пути введения, которые они разрабатывают, могут снизить зависимость от игл и шприцев, которые используются для доставки вакцины посредством внутримышечной инъекции. Вместо этого носимый кожный пластырь или пероральный вариант вакцины может поддержать быструю широкомасштабную иммунизацию при одновременном снижении нагрузки на производственную цепочку поставок», – говорится в заявлении BARDA.

Четыре новые технологии также более удобны – их не нужно хранить и доставлять в особых условиях или при особых температурах, сообщает CNN.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 28.08.20

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