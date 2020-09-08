Медики обнаружили серьезные риски для переболевших Covid-19 детей

Поражающий переболевших Covid-19 детей синдром оказался опаснее, чем полагали эксперты. По оценкам специалистов Центра медицинских наук Университета Техаса в Сан-Антонио, которые обследовали состояние 662 маленьких пациентов из разных стран, заболевание у переболевших коронавирусной инфекцией нового типа детей, развилось своеобразно​.

Так называемый педиатрический мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C) возникает даже после легкой формы коронавируса, заявили медики. По их оценкам, его течение может быть гораздо тяжелее, чем Covid-19.

Ученые отмечают, что под удар могут попасть сердце, легкие, желудочно-кишечный тракт, неврологическая система. Ученые считают, что при подозрении на мультивоспалительный синдром родители не должны медлить с обращением к медикам,пишет «РГ».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.09.20

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