Армериканка с коронавирусом ходила по немецким барам и заражала посетителей

26-летняя женщина из баварского города-горнолыжного курорта Гармиш-Партенкирхен, имя симптомы коронавируса, продолжала активную светскую жизнь и ходила по барам. Теперь санитарные врачи устанавливают круг ее контактов, чтобы выявить зараженных ею людей. За семь дней, пока женщина ходила в заведения, количество больных в городе резко выросло.

Как сообщает еженедельник Focus, заболевание молодая женщина привезла из Греции, где она была в отпуске. «Она была сдала тест на коронавирус, и, поскольку у нее были симптомы, ее попросили остаться в карантине и дождаться результатов. Но она проигнорировала правила», – рассказал Стефан Шарф, представитель государственного управления здравоохранения.

Вместо того, чтобы оставаться на карантине, женщина ходила по местным барам. Например, в четверг она посетила караоке-вечеринку в баре Peaches Bar, где заразила неустановленное количество людей. «Я шокирован тем, как кто-то может быть таким глупым и безответственным», – рассказал СМИ владелец коктейль-бара Питер Мессершмитт. Он полон решимости подать в суд на женщину. «Она стала убийцей нашего бизнеса», – добавил он.

В настоящее время в городе 54 инфицированных на 100 000 жителей. Немцы считают критическим пределом 50 случаев на 100 000 жителей. Поэтому с выходных там стали применяться строгие меры.

Рестораны должны быть закрыты в 22:00, а в бары могут одновременно приходить не более пяти человек. Для частных мероприятий количество участников ограничено до 50 человек в закрытых помещениях, если мероприятие проходит на открытом воздухе, допускается сбор не более 100 человек.

В настоящее время служба гигиены и здоровья просит всех людей в возрасте от 18 до 35 лет, которые проводили вечера в барах и клубах и могли встретиться с инфицированной женщиной, пройти тест.

Отметим, что носительница вируса – американка, но она живет в Гармиш-Партенкирхене. Ежедневная газета Bild писала, что она военнослужащая американских вооруженных сил, которые расквартированы в Гармиш-Партенкирхене в Центре исследований безопасности Американско-немецкого учебного центра.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 14.09.20

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