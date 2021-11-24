Мужчина умер после посещения ковид-вечеринки для антиваксеров

55-летний житель Австрии скончался от коронавируса, которым заразился на ковид-вечеринке в Италии. Противники прививок организовывают эти мероприятия, чтобы переболеть и получить «зеленый пропуск», который нужен для посещения различных мест.

По данным LADBible, австриец специально приехал на встречу с больными коронавирусом на севере Италии, чтобы заразиться. В общей сложности после ковид-вечеринки были госпитализированы три человека, в том числе маленький ребенок.

Популярность таких встреч резко возросла в Австрии и Германии после введения новых антиковидных ограничений. При этом родители приводят с собой своих детей в надежде, что они тоже заразятся.

«Они не понимают, что вирус очень опасен даже для детей и молодежи, – прокомментировал координатор подразделения по борьбе с Covid-19 в Больцано Патрик Францони. – Есть долгосрочные последствия, и даже молодые люди могут оказаться в больнице».

Похожая история произошла и в России. Москвичка намеренно заразила себя и родных коронавирусом осле прочитанного в соцсети фейкового совета о том, что Covid-19 переносится легко, если заразился от того, кто болеет в легкой форме. В итоге она скончалась, отказавшись от лечения, а ее девятилетняя дочь оказалась в реанимации.

Рим, Зоя Осколкова

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