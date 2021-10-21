Москвичка заразила всю семью ковидом и умерла без лечения

Москвичка намеренно заразила себя и родных коронавирусом после прочитанного в соцсети фейкового совета. В итоге она скончалась, отказавшись от лечения, а ее девятилетняя дочь оказалась в реанимации.

Медицинский директор клиники «Семейная» Павел Бранд поделился с читателями в соцсети историей одноклассницы своего знакомого. 42-летняя москвичка приняла на веру пост в соцсети, что Covid-19 переносится легко, если заразился от того, кто болеет в легкой форме. Она вместе с двумя дочерями поехала навестить знакомую, легко переносившую коронавирус.

Все трое заразились и передали вирус отцу семейства. Дочь-школьница попала в реанимацию, врачам удалось ее спасти. Старшая дочь и муж перенесли болезнь легко.

Сама москвичка заболела в тяжелой форме, долго отказывалась от лечения. Когда ее уговорили лечь в больницу, поражение легких было таким сильным, что женщину не спасли.

«Фильтруйте информацию, которую получаете в интернете и вакцинируйтесь, уже наконец, кто еще не успел!» – написал директор клиники под скриншотами с перепиской своего знакомого.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян оставаться в домашних регионах из-за высокого распространения коронавируса. В 27 регионах занятость коек в ковидариях превысила 90%, а в семи субъектах она более 95%. Для снижения риска заражения власти объявили нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 21.10.21

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