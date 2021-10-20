Голикова призвала россиян не ездить в гости, а власти – отменить зрелища

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила россиян оставаться в домашних регионах, чтобы снизить риск распространения коронавируса. Власти субъектов она призвала запретить зрелищные мероприятия и ночную работу заведений общепита.

«Большая просьба к нашим гражданам воздержаться от поездок в другие регионы, чтобы не осложнять эпидситуацию», – сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Вице-премьер заявила, что нагрузка на медицинскую систему ряда регионов уже слишком высокая. В 27 регионах занятость коек в ковидариях превысила 90%, а в семи субъектах она более 95%. Максимум пациентов с Covid-19 зарегистрирован в больницах Челябинской, Амурской, Орловской, Самарской, Саратовской областей, на Ставрополье и в Адыгее.

По мнению Голиковой, все больше россиян заражаются коронавирусом, потому что не соблюдают антиковидные меры. Она призвала сохранять масочный режим, проводить дезинфекцию транспорта и запретить любые зрелищные мероприятия. Также она предложила приостановить работу заведений общепита с 23:00 до 6:00 часов.

В связи с ростом заболеваемости Голикова попросила Владимира Путина ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября на всей территории России. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал инициативу своего зама, озвученную на заседании координационного совета по борьбе с Covid-19. Глава государства одобрил предложение о нерабочих днях.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 20.10.21

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