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Четверг, 20 января 2022, 12:54 мск

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В Чехии певица умерла после намеренного заражения коронавирусом

Чешская певица Хана Горка умерла после того, как намеренно заразилась коронавирусом от своих привитых родственников. 57-летняя женщина думала, что уже выздоровела, но через два дня стало известно о ее смерти.

Как сообщают местные СМИ со слов сына исполнительницы Яна Река, Хана специально заразилась Covid-19. Ее близкие, которые были вакцинированы, заболели коронавирусом.

«Она решила продолжать нормально жить с нами и предпочла подхватить болезнь, чем сделать прививку», – прокомментировал сын артистки.

Женщина хотела получить доступ в общественные места и на мероприятия, куда пускают только привитых или переболевших. За два дня до смерти Горка написала в социальных сетях: «Я выжила. Это было тяжело. Так что теперь будет театр, баня, концерт и поездка на море».

Певица вышла прогуляться на улицу, по возращении ее самочувствие резко ухудшилось. Женщина пожаловалась на боли в спине и вскоре задохнулась.

Ее сын обвиняет в смерти матери антипрививочников. По его словам, антиваксеры промыли Хане мозги и настроили ее против вацинации. «Мне грустно, что она больше верила незнакомцам, чем своей семье», – добавил он.

Прага, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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