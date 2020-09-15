В ОАЭ одобрили экстренное применение вакцины против коронавируса для людей, подверженных высокому риску заражения на работе

Объединенные Арабские Эмираты одобрили «экстренное применение» вакцины против коронавируса для людей, подверженных на работе риску заражения.

«Исследования показывают, что вакцина эффективна и безопасна, а также дает положительный ответ на образование антител», – заявил министр здравоохранения и профилактики Абдул Рахман аль-Овайс на брифинге для прессы в понедельник.

«Вакцина будет обязательной для рабочих, наиболее подверженных воздействию вируса», – сказал аль-Овайс.

Объявление о применении вакцины для экстренных случаев было сделано, когда министр обсуждал продолжающиеся испытания в ОАЭ вакцины, разработанной китайской государственной фармацевтической компанией Sinopharm.

Отметим, что Китай сейчас уже использует экспериментальную вакцину, разработанную китайской национальной компанией Biotec Group (CNBG) Sinopharm, для людей, которые работают в профессиях с высоким риском инфицирования. С июля, в том числе, прививают медработников.

Дубай, Елена Васильева

Дубай. Другие новости 15.09.20

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