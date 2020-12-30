Эффективность китайской вакцины от коронавируса составила менее 80%

Разработанная китайской компанией Sinopharm вакцина от коронавируса показала 79,34% эффективности. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на Пекинский институт биологических продуктов.

Sinopharm уже подала заявление в регулирующие органы для получения одобрения на использование препарата. Производитель утверждает, что испытания доказали безопасность вакцины.

В то же время компания предоставила мало информации об испытаниях препарата. В частности, нет точных данных о том, сколько людей были вакцинированы. Клинические испытания вакцины от Sinopharm проводятся в разных странах мира, в том числе в ОАЭ, Бахрейне, Иордании, Перу и Аргентине.

Первой страной, которая одобрила китайский двухфазный препарат, стали ОАЭ. В начале декабря сообщалось, что в ходе испытаний вакцина доказала эффективность в 86%.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 30.12.20

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