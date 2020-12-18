Китай хочет вакцинировать 50 миллионов человек к Лунному Новому году

Китай хочет вакцинировать 50 миллионов человек к Лунному Новому году, который выпадает на 12 февраля 2021 года. Вакцинация будет приоритетной для медицинского персонала, полицейских, пожарных, таможенников и сотрудников транспорта и логистики, сообщает Reuters. Необходимо доставить 100 миллионов доз вакцин от китайских компаний Sinopharm и Sinovac Biotech.

Согласно плану, люди из первой очереди должны получить первую дозу вакцины к 15 января, а вторую – к 5 февраля, сообщает South China Morning Post.

Цель состоит в том, чтобы уменьшить распространение болезни в этих группах и в целом во время празднования китайского Нового года. Жители КНР в это время много путешествуют, навещают свои семьи.

Отметим, что один миллион человек уже получил вакцины в Китае, хотя ни одна из вакцин еще не одобрена для широкого использования, а только для экстренного использования. Можно использовать две разные вакцины от Sinopharm и одну от Sinovac Bointech. Вакцину CanSino Biologics можно также использовать в армии.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 18.12.20

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