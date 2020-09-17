В Китае уже сотни тысяч человек сделали прививки от Covid-19

Китайская государственная фармацевтическая компания SinoPharm объявила о том, что сотни тысяч человек в стране получили вакцину против Covid-19 в рамках программы экстренного использования.

Генеральный юрисконсульт компании Чжоу Сун сказал, что SinoPharm предоставила экстренную вакцинацию группам высокого риска, включая медицинских специалистов, дипломатов, работающих в зонах повышенного риска, и работников государственных предприятий.

«(Вакцины) применялись ... сотни тысяч раз, и не было ни одного случая, который продемонстрировал бы значительный отрицательный эффект, и никто не был инфицирован», – цитирует Чжоу CNN.

В заявлении SinoPharm говорится, что в настоящее время разрабатываются две вакцины против Covid-19, и обе вакцины сейчас проходят 3-ю фазу клинических испытаний.

Компания также заявила, что до конца этого года может быть произведено 100 миллионов доз вакцины против Covid-19.

Чжоу, сообщает CNN, отметил, что «вакцины доказали свою эффективность», потому что ни один из тех, кто отправился в места повышенного риска после инъекции, не был инфицирован Covid-19.

Он добавил, что люди, получающие вакцину, должны будут получить две дозы для выработки антител, причем вторая прививка должна быть сделана через две-четыре Всеобщую вакцинацию в Китае планируют развернуть в ноябре-декабре 2020 года, после окончания третьей фазы испытаний.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 17.09.20

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