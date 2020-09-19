В Минздраве рассказали, ждать ли второй волны Covid-19 в России

Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов прокомментировал возможность второй волны коронавируса в России. По мнению специалиста, осенью произойдет небольшой подъем заболеваемости, однако второй волны не ожидается.

«Это будет не вторая волна, а некоторый небольшой подъем заболеваемости», – приводит слова Чуланова ТАСС.

По его словам, о второй волне коронавируса следует говорить тогда, когда полностью завершится первая волна. Специалист отметил, что сейчас в России еще идет снижение заболеваемости после первой волны, пик которой пришелся на апрель-май.

В то же время эксперт прогнозирует рост числа заразившихся в России в сентябре-октябре из-за сезонного фактора и активизации людей. По его словам, «начинают формироваться новые школьные коллективы, студенческие и рабочие коллективы, многие вернулись из отпусков», что «приводит к более тесным социальным контактам и, соответственно, к некоторому росту заболеваемости».

Как сообщал «Новый День», за минувшие сутки в России впервые за последние два месяца было выявлено более 6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.09.20

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