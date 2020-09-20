Снова больше 6000: в России продолжился рост числа заболевших Covid-19

В России за последние сутки выявлено 6148 заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. Новых зараженных не зафиксировано лишь в Чукотском автономном округе. Днем ранее впервые за два последних месяца было зарегистрировано более 6 тыс. новых случаев заражений – 6065. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране достигло 1 103 399. Суточный темп прироста заболеваемости увеличился до 0,6%. Из новых заболевших 22,7% не имели никаких симптомов коронавирусной инфекции.

Наименьшие темпы прироста инфицированных зарегистрированы в Смоленской области и Чечне (по 0,2%). В Москве, Подмосковье, Татарстане, Тульской области и Ненецкой автономии этот показатель составил 0,3%.

Скончались за сутки 79 пациентов: больше всего смертей зарегистрировано в Санкт-Петербурге (15), Москве (13), Ростовской области, Ставрополье и Алтайском крае – по 5 летальных исходов. Общее число смертей с начала пандемии выросло до 19 418.

Больше всего новых случаев коронавируса выявлено в Москве (+860). В пятерку регионов – лидеров по приросту заболевших также вошли Санкт-Петербург (+214), Московская (+188), Ростовская (+178) и Нижегородская (+165) области.

Выздоровели за сутки 2 895 человек, за все время распространения инфекции – 909 357.

По информации Роспотребнадзора, в стране с начала пандемии провели более 42,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 364 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на Covid-19 остаются 241 046 человек.

Всего в мире на сегодняшний день выявлено более 30,78 млн заболевших коронавирусной инфекцией, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Жертвам заболевания стали свыше 957 тыс. человек. Наиболее пострадавшей страной остаются США, где зарегистрировано более 6,76 млн случаев заражения и 199 265 смертей. На втором месте – Индия (свыше 5,4 млн заболевших), на третьем – Бразилия (более 4,52 млн инфицированных). Россия остается на четвертом месте.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.09.20

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