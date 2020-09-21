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Понедельник, 21 сентября 2020, 10:38 мск

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Билл Гейтс спрогнозировал окончание пандемии коронавируса в 2022 году

Фото: Reuters

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавирусной инфекции нового типа закончится в 2022 году. При этом он призвал продолжать борьбу, чтобы Covid-19 не вернулся.

В течение 2021 года человечество сумеет снизить темпы заболеваемости, если подойдет к решению проблемы в мировом масштабе. По мнению бизнесмена, конец эпидемии в лучшем случае наступит, вероятно, в 2022 году.

«Слава богу, технология вакцины уже есть, подоспело финансирование, что компании подключили к работе лучших специалистов. Поэтому я оптимистично полагаю, что это не продлится вечно», – сказал Билл Гейтс в интервью Fox News.

США смогут вернуться к нормальной жизни к лету следующего года. При этом Гейтс выразил разочарование тем, что Соединенные Штаты не прилагают усилий для производства и распространения вакцины от коронавируса в более бедных странах.

Ранее фонд Билла и Мелинды Гейтс увеличил сумму пожертвований, направленных на борьбе с Covid-19, до 650 млн долларов. Эта цифра стала рекордной для всех подобных организаций.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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© 2020, РИА «Новый День»

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