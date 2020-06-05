Билл Гейтс назвал идею чипирования людей под видом вакцинации сумасшедшей

Миллиардер Билл Гейтс ответил на обвинения в том, что он собирается чипировать людей под видом вакцины от коронавируса. По его словам, он никогда не имел отношения к чему-либо, связанному с микрочипами.

Гейтс считает, что подобные антинаучные высказывания и сплетни приводят к разжиганию вражды между людьми. «Очень трудно отрицать [такие истории], потому что это так глупо и странно», – заявил основатель Microsoft в интервью ВВСToday.

Бизнесмен настаивает на том, что для формирования группового иммунитета к коронавирусу необходимо вакцинировать около 80% населения. «Но если они будут думать, что это афера, или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей», – подчеркнул Гейтс.

Миллиардера беспокоит «существование всех этих сумасшедших идей». Поводом для слухов послужило то, что в Фонде Билла и Мелинды Гейтс работают специалисты в области фармакологии. Конспирологи утверждают, что основатель Microsoft может быть причастен к созданию коронавируса. Пять лет назад бизнесмен предсказал появление вируса, который может угрожать жизни миллионов людей.

Фонд Гейтса выделил 300 млн долларов на борьбу с Covid-19 и разработку вакцины. В слухи о том, что с помощью прививки людям будут вживлять микрочипы, по данным последних опросов, верят 28% американцев.

Ранее российский режиссер Никита Михалков в своей программе «Бесогон» также поднимал тему чипирования. Эфир выпуска на канале «Россия-24» был отменен. Михалков назвал отмену передачи «чистой воды цензурой».

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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