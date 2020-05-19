Михалков попал в опалу: «Россия-24» сняла с эфира новый выпуск «БесогонТВ»

Новый выпуск программы режиссера Никиты Михалкова «БесогонТВ» будет транслироваться только на видеохостинге YouTube. Своим зрителям Михалков предложит порассуждать, кто и как отреагировал на предыдущий выпуск, эфир которого на канале «Россия-24» был отменен 2 мая. В анонсе говорится, что «из этого анализа многое становится ясным».

«Да, телеканал «Россия-24» всегда помогал нам донести наши мысли до самой широкой аудитории во всех регионах России. Но, если мы сейчас не можем делать это вместе с «Россией-24», значит, будем выпускать нашу программу в интернете, а параллельно думать о дальнейшем ее развитии», – цитирует ТАСС заявление пресс-службы Михалкова.

Ранее «Россия-24» сняла с эфира выпуск «У кого в кармане государство?», который был посвящен прогнозам того, как может измениться мир после пандемии коронавируса. «Почему вокруг нового опасного вируса постоянно возникают конспирологические теории и спекуляции? Как происходящее связано с благотворительной деятельностью Билла Гейтса, и какое отношение это все имеет к нашей стране? Как вынужденные нововведения в образовании могут кардинально изменить человеческое сознание?», – говорится в анонсе.

У YouTube-канала «БесогонТВ», по данным на 19 мая, 741 тысяча подписчиков.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.05.20

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