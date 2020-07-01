Число миллиардеров в мире установило рекорд

В прошлом году число людей в мире, чье состояние превысило миллиард долларов, выросло на 221, или на 8,5%. Таким образом, на планете насчитывается 2825 миллиардеров. Большая часть из них проживают в США. Об этом сообщает компания Wealth-X.

Суммарное состояние богачей, обладающих активами в миллиард долларов и больше, составляет 9,4 трлн долларов, что на 10,3% больше, чем годом ранее, передает РБК.

788 миллиардеров проживают в США, 342 – в Китае, 153 – в Германии, 114 – в России. Пятерку лидеров замыкают Швейцария и Великобритания – в этих странах числятся по 100 миллиардеров.

Кроме того, долларовые миллиардеры в большинстве своем проживают в Гонконге, Индии, Саудовской Аравии, Франции, Италии, Бразилии, ОАЭ, Канаде и Сингапуре.

Что касается городов, самый богатый на миллиардеров – Нью-Йорк, в нем числится 113 самых состоятельных в мире людей. Затем идут Гонконг и Сан-Франциско – в них находятся 96 и 77 миллиардеров соответственно. Москва занимает четвертое место, в столице России живут 73 человека, обладающих состоянием более миллиарда.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 01.07.20

В Киев с линии фронта перебрасывают боевиков Нацгвардии для усмирения митингующих шахтёров. / Новые санкции против «Северного потока – 2» включены в оборонный бюджет США. / Экс-заместителю курганского губернатора Ванюкову вынесен приговор: 11 лет тюрьмы. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»