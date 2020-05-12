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Вторник, 12 мая 2020, 17:04 мск

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Из-за пандемии миллиардер продает акции компании по организации космического туризма

Фото: Reuters

Британский миллиардер Ричард Брэнсон продаст часть акций Virgin Galactic. На такие меры бизнесмен был вынужден пойти из-за пандемии коронавируса, которая сильно ударила по другим его компаниям.

По данным Reuters, Брэнсон намерен продать 25 миллионов акций на общую сумму 504,5 миллиона долларов. Заявление о продаже было подано в комиссию по ценным бумагам и биржам США. Весь пакет акций миллиардера в Virgin Galactic оценивается в 2,32 миллиарда долларов.

Вырученные деньги пойдут на поддержку других компаний, входящих в Virgin Group. Несколько предприятий, основанных Брэнсоном, в период пандемии испытывают существенные трудности. В частности, авиакомпания Virgin Australia перешла под внешнее управление, а Virgin Atlantic сократила 3 тысячи сотрудников.

«Virgin намерена использовать любые доходы для поддержки своего портфеля глобальных бизнесов в сфере отдыха, туризма и путешествий, которые пострадали от беспрецедентного влияния Covid-19», – говорится в сообщении компании.

К слову, Virgin Galactic никогда не приносила прибыли. Компания конкурировала с другими гигантами отрасли космического туризма – SpaceX, основанной Илоном Маском, и Blue Origin, возглавляемым Джеффом Безосом.

Лондон, Зоя Осколкова

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