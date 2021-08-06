Можно купить семейный пакет: названа цена билета в космос

Virgin Galactic озвучила стоимость полета в космос. При этом для космических туристов предусмотрено несколько тарифов. Прайс был опубликован на официальном сайте компании.

Слетать в космос на космоплане Unity обойдется минимум в 450 тысяч долларов, если клиент купит только один билет. Кроме того, есть многоместный пакет для пар, семьи или друзей, а также полный выкуп рейса.

Следующая миссия Unity запланирована на конец сентября. Старт состоится с космодрома «Америка» в штате Нью-Мексико. По состоянию на конец июня порядка 600 человек подтвердили готовность совершить путешествие с Virgin Galactic.

Напомним, 11 июля британский предприниматель и глава компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон успешно слетал к границе с космосом на своем ракетоплане Unity. Спустя девять дней основатель компании Amazon Джефф Безос совершил первый суборбитальный полет с пассажирами на корабле New Shepard, который разработала его компания Blue Origin.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 06.08.21

Житель Белоруссии напал на соседей с двуручным мечом. / Цены на газ в Европе выросли до нового рекорда. / Россиян предупредили об антироссийских протестах в Японии. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»