Российский космонавт назвал условия для развития частной космонавтики в стране

Летчик-космонавт Сергей Рязанский считает, что в России возможны частные суборбитальные полеты, наподобие тех, что недавно совершили миллиардеры Ричард Брэнсон и Джефф Безос. Но для этого российскому бизнесу нужны время, молодые таланты и поддержка государства.

Напомним, 11 июля британский предприниматель и глава компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон успешно слетал к границе с космосом на своем ракетоплане Unity. Спустя девять дней основатель компании Amazon Джефф Безос совершил первый суборбитальный полет с пассажирами на корабле New Shepard, который разработала его компания Blue Origin. Оба бизнесмена активно продвигают космический туризм и уже открыли продажи билетов.

После этого глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил надежду, что российские «олигархи-миллиардеры» начнут тратить деньги на космические технологии, а не на «ярмарки тщеславия».

Космонавт Сергей Рязанский сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал, какие условия необходимы для развития частной космонавтики в России: «Джефф Безос и Илон Маск шли к своей мечте более 20 лет. Это не делается просто так. В Америке была конкурсная программа «Экспрайз», где частный спонсор финансировал, давал гранты маленьким стартапам, которые должны были полететь космос на определенных условиях. И полет Ричарда Брэнсона стал возможен только потому, что Брэнсон купил победителя этого конкурса со всей инженерной командой. Очень важно просто повышать интерес к космосу. Да, Роскосмос – это достаточно консервативная структура, такой старый советский динозавр и при этом эффективный. Но пора меняться. И меня порадовала фраза Дмитрий Олеговича [Рогозина]. Это значит, что Роскосмос готов работать с частными деньгами и частными инвесторами. У нас в России есть маленькие стартапы, которые еще не заработали себе имя и опыт, но это хорошие, амбициозные и молодые ребята. Так что проблем с мозгами и руками у нас в стране нет.

Должна быть хорошая питательная почва для маленьких стартапов и, конечно, ясные условия для входящих инвесторов, которые будут знать, что Роскосмос готов сотрудничать и поддерживать подобные инвестиции».

Сергей Рязанский добавил, что суборбитальные полеты – достаточно подъемный бизнес, который можно масштабировать, если есть инвесторы. «Нужны желание и инженерные мощности, тогда все по силам», – считает космонавт. Отметим, что в России уже был подобный проект – компания «Космокурс», которая разрабатывала собственную ракету для космического туризма. Весной 2021 года проект закрылся, оставшись без финансовой поддержки.

На вопрос «Нового Дня», когда в России появится свой условный Илон Маск, Сергей Рязанский ответил: «Нам надо возрождать кружковую систему. Мне очень нравится, что у нас есть проект «Кванториум». Это как раз то, что нужно, – с самого начала вовлекать ребят в инженерию, IT-программирование, IT-дизайн. У детей появляется мечта, что когда-нибудь их конструктор может стать реальным объектом и работать. В советское время было очень много разнообразных кружков. Сейчас есть глобальный Интернет, где вроде бы легко получить всю доступную информацию. Но за это время практически развалилось кружковое движение. Если в больших городах еще что-то и сохранилось, что в деревнях и поселках нет ничего. Мне кажется, надо начать с этого. А свои подрастающие Илоны Маски у нас уже есть».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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