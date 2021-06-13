$28 млн за полет в космос с Джеффом Безосом: продан билет на корабль New Shepard

Аэрокосмическая компания Blue Origin основателя Amazon миллиардера Джеффа Безоса на онлайн-аукционе продала билет на космический корабль New Shepard за $28 млн. Об этом сообщается на сайте компании. Покупатель полетит в космос 20 июля вместе с Безосом и его братом Марком. Имя победителя аукциона не раскрывается.
Для участия в торгах зарегистрировались около 7600 человек из 159 стран. Имя получившего возможность совершить полет в космос на New Shepard будет объявлено через несколько недель. Кроме того, Blue Origin сообщит, кто будет четвертым и последним членом экипажа.
Как сообщал «Новый День», Blue Origin объявила о начале торгов за место в New Shepard 6 мая. Корабль поднимется на высоту около 100 км, к линии Кармана, и после трех минут в невесомости опустится на Землю. На борту будут несколько сотрудников компании и один турист.
Основатель Amazon Джефф Безос несколько лет возглавляет рейтинг самых богатых людей планеты. На конец апреля его состояние оценивалось в более чем 200 млрд долларов.
Вашингтон, Наталья Петрова
Вашингтон. Другие новости 13.06.21
В Китае 11 человек погибли, десятки тяжело ранены из-за взрыва газа (ФОТО). / Байден поговорит с прессой отдельно от Путина после саммита. / Госсекретарь США заявил о поддержке российского народа и поздравил с Днем России. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube