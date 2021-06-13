$28 млн за полет в космос с Джеффом Безосом: продан билет на корабль New Shepard

Аэрокосмическая компания Blue Origin основателя Amazon миллиардера Джеффа Безоса на онлайн-аукционе продала билет на космический корабль New Shepard за $28 млн. Об этом сообщается на сайте компании. Покупатель полетит в космос 20 июля вместе с Безосом и его братом Марком. Имя победителя аукциона не раскрывается.

Для участия в торгах зарегистрировались около 7600 человек из 159 стран. Имя получившего возможность совершить полет в космос на New Shepard будет объявлено через несколько недель. Кроме того, Blue Origin сообщит, кто будет четвертым и последним членом экипажа.

Как сообщал «Новый День», Blue Origin объявила о начале торгов за место в New Shepard 6 мая. Корабль поднимется на высоту около 100 км, к линии Кармана, и после трех минут в невесомости опустится на Землю. На борту будут несколько сотрудников компании и один турист.

Основатель Amazon Джефф Безос несколько лет возглавляет рейтинг самых богатых людей планеты. На конец апреля его состояние оценивалось в более чем 200 млрд долларов.

Вашингтон, Наталья Петрова

Вашингтон. Другие новости 13.06.21

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