Джефф Безос 20 июля отправится в космос

Миллиардер Джефф Безос полетит в космос на многоразовом корабле основанной им аэрокосмической компании Blue Origin. Бизнесмен и его брат Марк уже приготовились к старту корабля New Shepard, который запланирован на 20 июля.

«С пятилетнего возраста мечтаю отправиться в космос. 20 июля я совершу путешествие со своим братом. Величайшее приключение с лучшим другом», – написал Безос в соцсети.

Основатель Amazon Джефф Безос несколько лет занимает первую строчку рейтинга самых богатых людей планеты. На конец апреля его состояние превысило 200 млрд долларов.

Как сообщал «Новый День», 6 мая Blue Origin объявили о начале торгов за место в New Shepard. Корабль поднимется на высоту около 100 км, к линии Кармана, и после трех минут в невесомости опустится на Землю. На борту будут несколько сотрудников компании и один турист. В торгах уже поучаствовали около 6 тыс. человек из 143 стран мира. Объем торгов достиг 2,8 млн долларов.

Вашингтон, Наталья Рязанова

Вашингтон. Другие новости 07.06.21

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