Компания Джеффа Безоса начала аукцион за билет в космос

Пуск суборбитального корабля New Shepard состоится 20 июля, сообщили в аэрокосмической компании Blue Origin. Они готовы взять на борт одного пассажира, который получит свой билет по итогам аукциона.

«Корабль New Shepard 20 июля полетит в космос с первой командой астронавтов. Мы предлагаем одно место на этом рейсе победителю онлайн-аукциона Blue Origin», – говорится на сайте компании.

Желающим побывать в космосе придется пройти три конкурсных этапа. С 5 по 19 мая Blue Origin будет принимать заявки, в которых участники укажут стартовые суммы. 19 мая все заявки опубликуют, и во второй этап перейдут те, кто предложит сумму больше, чем максимальное стартовое предложение. Третьим этапом станут настоящие онлайн-торги, которые пройдут 12 июня.

В Blue Origin отметили, что ракета New Shepard выполнила 15 тестовых полетов, и все были успешными. Сотрудникам компании и туристу предстоит подняться к линии Кармана, на высоту около 100 км. Они около трех минут пробудут в невесомости, а после опустятся на Землю. По данным Blue Origin, только 569 человек когда-либо пересекали линию Кармана.

Как сообщал «Новый День», «Роскосмос» планирует во второй половине 2023 года выйти на рынок космических туров. В госкорпорации настроены на качественные, безопасные и привлекательные поездки для космических туристов.

Ван-Хорн, Наталья Рязанова

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