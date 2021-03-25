Россия надеется организовать космические туры к концу 2023 года

В 2023 году Россия начнет предлагать конкурентоспособные космические туры. Об этом заявил генеральный директор «Главкосмоса» (часть корпорации «Роскосмос») Дмитрий Лоскутов.

«Мы приступили с Роскосмосом к созданию опережающего задела по созданию матчасти для того, чтобы мы могли предложить коммерческие полеты по конкурентоспособной цене во второй половине 2023 года», – цитирует Лоскутова ТАСС.

«Главкосмос» планирует занять свою нишу в этом новом направлении. «Мы должны обеспечить максимальную конкурентоспособность наших будущих продуктов. Космический туризм должен быть качественным, абсолютно безопасным и привлекательным для клиентов», – сказал гендиректор «Главкосмоса»

По словам Лоскутова, к этой теме есть значительный общественный и профессиональный интерес. Расширяется линейка космических аппаратов, идет активное развитие пилотируемых программ. «Россия не должна отставать от ведущих мировых инициатив», – добавил гендиректор «Главкосмоса».

Москва, Зоя Осколкова

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