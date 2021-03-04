«Мы на уровне папуасов»: в России из-за бюрократии остановлено создание первого частного космодрома

Компания «КосмоКурс» объявила об остановке создания первого в России частного космодрома и многоразового суборбитального комплекса для космического туризма. Об этом сообщил генеральный директор Павел Пушкин.

«Суборбитальный проект приостановлен, по космодрому ничего не согласовывается. Все друг на друга кивают. По технике мы многое проработали, но в таких условиях остановили работы», – цитирует Пушкина РИА «Новости». Уже целый год компании не удается согласовать проект с надзорными органами.

Проект санитарно-защитных зон космодрома был разработан и направлен в нижегородский институт Роспотребнадзора, оттуда перенаправлен в ФМБА, а после – в федеральный Роспотребнадзор. «Ответа пока не было», – констатировал Пушкин. По его словам, областные власти отказываются от помощи проекту, а «Роскосмос» не может помочь, потому что согласование экологических норм космодрома – не его специализация.

Региональные власти не знают об отказе инвестора от реализации проекта. Они утверждают, что компания не предоставила в Минэкологии обновленный проект оценки воздействия на окружающую среду.

Кроме того, «КосмоКурс» уже два года не может получить нормативную документацию для проектирования суборбитальной туристической ракеты, поскольку та принадлежит Минобороны. Ведомство готово выдать нужные бумаги только заказчику, однако этот проект такого статуса не имеет.

Таким образом, Россия попросту выбывает из борьбы за рынок суборбитального туризма. «В этом году компания Blue Origin должна запустить первого туриста, Virgin Galactic тоже. А у нас в стране до сих пор не верят в техническую возможность таких полетов, мы на уровне папуасов. Сейчас американцы полетят, а мы этот потенциальный рынок потеряем», – отмечает Пушкин.

Стоит отметить, что «КосмоКурс» имеет лицензию «Роскосмоса» на космическую деятельность. Предполагалось, что компания будет отправлять туристов в суборбитальные полеты на сверхлегких возвращаемых ракетах. Заявлялось, что первый полет будет совершен в 2025 году. Билет ориентировочно оценивался в 200-250 тысяч долларов.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

Нижний Новгород. Другие новости 04.03.21

Космический корабль Starship Илона Маска взорвался после посадки в Техасе. / IT-компании хотят обложить новым налогом. / Киберпаника: Токио создает армию «белых хакеров» из-за угрозы России. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»