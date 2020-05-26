Пандемия помогла российским миллиардерам разбогатеть еще больше

Число долларовых миллиардеров в России за минувшие два месяца выросло с 99 до 101 человека. Их суммарное состояние увеличилось на $62 млрд – до $454 млрд. Об этом следует из данных счетчика Forbes Real Time, который оценивает изменение состояний богатейших людей мира в реальном времени.

Обвальные падения на мировых фондовых площадках в марте, вызванные развалом нефтяной сделки и пандемией коронавируса, больно ударили по бизнесу богатейших людей мира. Однако, как отмечает журнал Forbes, за прошедшие с тех пор два кризисных месяца толстосумы не только не потеряли деньги, но и нарастили свое богатство. Так, 25 лидеров рейтинга Forbes стали богаче за это время на $255 млрд. При этом российские богачи в этом плане не отставали от зарубежных миллиардеров. В частности, состояние пятерых самых богатых россиян увеличилось на $22,6 млрд – до $109,5 млрд.

Больше всех разбогател основной владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин. Бизнесмен в текущем году возглавил российскую часть рейтинга Forbes и в период пандемии увеличил состояние на $6,4 млрд – с $19,7 до $26,1 млрд.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.05.20

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