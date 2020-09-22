Неожиданное открытие: у болевших лихорадкой Денге меньше шансов заразиться Covid-19

Люди, перенесшие передаваемую комарами лихорадку Денге, могут иметь определенный уровень иммунитета к новой коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом свидетельствуют результаты исследования, в котором анализировалась вспышка коронавируса в Бразилии, передает Reuters.

Профессор Университета Дьюка в Бразилии Мигель Николелис сравнил географическое распределение случаев заболевания коронавирусом с распространением лихорадки Денге в 2019 и 2020 годах.

Ученый обнаружил, что регионы с низким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией и медленным ростом новых случаев заражения оказались территориями, где в текущем или прошлом году произошли интенсивные вспышки лихорадки Денге.

Исследовательская группа профессора выявила аналогичную связь между вспышками лихорадки Денге и более медленным распространением Covid-19 в других частях Латинской Америки, а также в Азии и на островах Тихого и Индийского океанов.

«Это необыкновенное открытие поднимает интригующую возможность иммунологической перекрестной реактивности между серотипами флавивируса Денге и SARS-CoV-2», – говорится в исследовании. Речь идет об антителах к вирусу Денге и новому коронавирусу, поясняет агентство.

Исследователь отметил, если его гипотеза окажется верной, то это может означать, что безопасная и эффективная вакцинация против лихорадки Денге может обеспечить определенный уровень иммунологической защиты против коронавируса.

Ученый при этом подчеркнул, что полученные результаты особенно интересны, потому что предыдущие исследования показали, что люди с антителами к Денге давали ложноположительные результаты на антитела к новому коронавирусу, даже если они никогда не были им инфицированы.

«Это указывает на то, что существует иммунологическое взаимодействие между двумя вирусами, которое никто не мог ожидать, потому что эти два вируса принадлежат к совершенно разным семействам», – сказал Николелис, добавив, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы доказать эту связь.

Исследование было опубликовано перед рецензированием на сервере препринтов MedRxiv и вскоре будет представлено в научный журнал.

Надо отметить, что Бразилия занимает третье место в мире по общему числу случаев заражения коронавирусом (более чем 4,5 млн инфицированных), уступая только США и Индии.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 22.09.20

От коронавируса скончались еще семь свердловчан. / Заболеваемость коронавирусом в Крыму идет в рост. / Минздрав РФ разрешил испытания третьей вакцины от Covid-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»