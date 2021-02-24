Туристы привезли в Новосибирск лихорадку денге

В Новосибирске зафиксировали случаи заболевания лихорадкой денге. Установлено, что инфекцией заразились туристы, отдыхавшие на Мальдивских островах.

«Очередные случаи завоза есть лихорадки денге. Отдыхали жители города Новосибирска на Мальдивах, в итоге – покусы комаров и произошел завоз», – рассказал руководитель территориального управления Роспотребнадзора по региону Александр Щербатов на оперативном совещании в облправительстве.

Глава ведомства уточнил, что внутреннего распространения в регионе заболевание не получило, передает «Интерфакс».

В январе Роспотребнадзор по Кемеровской области сообщил, что в 2020 году в регионе было выявлено заражение жителя смертельно опасной лихорадкой денге. Этот случай также был завозным.

Лихорадка денге переносится через укусы москитов. При заражении повышается температура, появляется головная боль, возникает миалгия, артралгия, сыпь, кашель, а также тонзиллит и ринорея. Инфекция может стать причиной летальной геморрагической лихорадки с кровотечением и шоком.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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