Глобальное потепление: Россия рискует столкнуться с эпидемиями «южных» лихорадок

В России потепление происходит в 2,5 раза быстрее, чем в других частях планеты, в результате чего в скором будущем можно ожидать распространения экзотических лихорадок на территории страны. Такое мнение высказал советник директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

«Увеличение температур и продолжительности теплого периода приводит к распространению переносчиков экзотических инфекций – комаров и клещей – в северные регионы», – сказал Малеев в интервью РИА «Новости».

Он обратил внимание, что в Воронеже уже была диагностирована Лихорадка Западного Нила (ЛЗН). «Потихоньку поднимается этот вирус. На юге Сибири тоже нашли, там резервуаром для этого вируса являются птицы и лошади. Когда вспышка была в Волгограде, они (службы) обработали подвалы. В этом случае – это были не какие-то редкие комары, а наши комары. Они тоже могут переносить ЛЗН. Они кусают птицу-носителя, потом человека, но от человека к человеку, как правило, не передается», – отметил Малеев и добавил, что ближайшие годы лихорадка может добраться до европейской части России и лесостепной зоны юга Сибири.

По его словам, большее распространение может также получить Конго-Крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ), которую переносит клещ, ранее обитавший в южных регионах. «Сейчас в Германии паника, потому что они нашли этого клеща у себя. Этот клещ Hyalomma marginatum любит южные районы, а тут появился уже на юге в Германии. Там (на юге Германии) есть резервуары для вируса – крупный рогатый скот. Часто заражаются мясники и те, кто работает с кровью животных. В Калмыкии, Астрахани, в Ставрополе, в Ростове регулярно люди занимаются разделкой туш диких животных», – пояснил эпидемиолог.

Кроме этого, России угрожает и лихорадка денге. «Переносчиком является комар, но он на юге. У нас достаточно много денге, но из-за туристов. Заражаются они там, а приезжают потом сюда. Еще больше лихорадки денге в Красноярске, потому что прямые рейсы из Таиланда. Там заражаются, а потом сюда», – сказал Малеев.

Эксперт отметил, что на распространение этой болезни также влияет увеличение числа насекомых-переносчиков, наличие резервуаров для вирусов, массовые скопления людей в городах, экзотический туризм и гигиена.

В этой связи, как считает Малеев, необходимо на государственном уровне контролировать распространение насекомых. «Надо изучать это, энтомологов не стало. Считает Роспотребнадзор только укусы, а численность, какие-то тренды никто не считает», – констатировал он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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