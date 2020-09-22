Смертность от Covid-19 в России взлетела более чем вдвое, заболеваемость растет во многих регионах

В России продолжает расти суточная статистика заражений коронавирусом. За последние 24 часа в стране выявлено 6215 заболевших Covid-19 в 83 регионах, тогда как сутками ранее было подтверждено 6196 случаев инфицирования. У четверти (25,1%) заразившихся заболевание протекает бессимптомно. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией. Общее число случаев заражения в России достигло 1 115 810.

Новых заболевших не выявлено в двух регионах – на Чукотке и в Ненецком автономном округе. А наименьшие темпы прироста заболеваемости отмечены в Московской области, Смоленской области и Чечне – 0,2%. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России продолжает держаться на отметке 1,08.

За сутки от коронавируса и вызванных им осложнений скончались 160 пациентов – это более чем вдвое больше, чем накануне, когда операштаб сообщил о 71 летальном исходе, и максимальное значение с 31 июля. Наибольшее число новых смертей зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 25. В Москве умерли 15 пациентов. В число регионов с самым большим количеством летальных исходов от ковида за сутки вошли Тыва (8), а также Московская и Свердловская области, в каждом из которых скончались 7 человек. Общее число летальных исходов с начала пандемии увеличилось до 19 649.

Наибольшее число новых случаев заражения по-прежнему выявлено в Москве (+980). В пятерку регионов по суточному приросту заболевших также вошли Санкт-Петербург (+211), Ростовская (+181), Московская (+172) и Нижегородская (+157) области.

За сутки в России выздоровели 5976 человек. Общее число излечившихся от коронавируса выросло до 917 949 человек.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 31,3 млн случаев заражения Covid-19, скончались почти 964,8 тыс. человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 6,85 млн случаев, Индии (5,5 млн) и Бразилии (4,5 млн). Россия занимает четвертем место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Москва, Наталья Петрова

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