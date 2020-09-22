Центр Гамалеи дал прогноз окончания эпидемии коронавируса в России

Распространение коронавирусной инфекции в России прекратится к ноябрю следующего года, если к тому времени 70-80% населения получат прививку. С таким прогнозом выступил директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Специалист выразил надежду, что к ноябрю в стране будет произведено 5-6 млн доз вакцины, а само производство организуют на 4-5 площадках.

По его словам, «это позволит в течение 9-12 месяцев провакцинировать население, достичь уровня вакцинации 70-80%» (цитата по «Интерфаксу»). Такой результат, полагает Гинцбург, приведет к прекращению циркуляции коронавируса на популяционном уровне.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил в интервью «Известиям», что отечественные компании в октябре произведут около 500 тысяч доз вакцины от коронавируса, до конца года – 2-3 млн единиц, а на максимальный объем выпуска выйдут с февраля 2021 года.

В настоящее время вакцину «Спутник V», разработанную центром им. Гамалеи, производит компания «Биннофарм». В октябре-ноябре выпуск препарата начнут компании «Генериум», «Р-Фарм» и, вероятно, другие производители.

Москва, Наталья Петрова

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