Рост заболеваемости Covid-19 в России не прекращается – в Москве вновь выявлено более 1000 зараженных

В России продолжает увеличиваться число подтвержденных случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 6595 заболевших Covid-19 в 84 регионах, информирует оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией. У 24% новых заболевших инфекция протекает бессимптомно. Днем ранее сообщалось о 6431 новом случае инфицирования. На сегодняшний день в России число заболевших коронавирусом достигло 1 128 836 человек.

Новых случаев заражения не выявлено на Чукотке. Наименьшие темпы прироста заболеваемости отмечены в Чечне (0,2%), а также в Подмосковье, Чувашии, Татарстане, Смоленской и Тульской областях (0,3%).

За минувшие сутки от коронавируса и вызванных им осложнений умерли 149 пациентов (накануне зарегистрировано 150 смертей). Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в Санкт-Петербурге – 22. В Москве скончались 15 пациентов. В пятерку регионов с самым большим суточным количеством смертей от Covid-19 вошли Кемеровская область (12), а также Ростовская и Ульяновская области, в каждой из которых скончались 8 человек. Общее число смертей с начала пандемии увеличилось до 19 948.

Наибольшее число новых случаев заражения выявлено в Москве (+1050) – в столице количество заболевших за сутки впервые с 23 июня превысило 1000 человек. Коэффициент распространения коронавируса в Москве достиг 1,22, тогда как в целом по стране этот показатель составляет 1,07.

В число регионов – лидеров по приросту заболеваемости также вошли Санкт-Петербург (+215), Московская (+205), Ростовская (+189), Воронежская (+162) и Нижегородская (+160) области.

Выздоровели за сутки 6130 пациентов, всего – 929 829.

В целом в мире на сегодняшний день, по данным Университета Джонса Хопкинса, зарегистрировано более 31,88 млн случаев заражения коронавирусом, скончались 976,64 тыс. человек,. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 6,93 млн случаев, Индии (5,7 млн) и Бразилии (4,59 млн). Россия находится на четвертом месте в мире по числу заболевших.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 24.09.20

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