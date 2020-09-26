Некогда самый толстый человек на планете вылечился от коронавируса

36-летний мексиканец Хуан Педро Франко, несколько лет назад признанный самым толстым человеком в мире, победил Сovid-19. По его словам, то, что он сильно похудел, способствовало его выздоровлению.

С 595 килограммов в 2017 году, когда он был занесен в Книгу рекордов Гиннеса по своему весу, Хуан смог сбросить 208 килограммов с помощью различных диет, упражнений, а также благодаря операциям, сообщает novinky.cz.

Длительный диабет, высокое кровяное давление и хроническое заболевание легких затрудняли его борьбу с коронавирусом. Во время болезни он страдал от лихорадки, головных болей, болей в мышцах и одышки.

«Это очень агрессивное заболевание», – рассказал Франко, живущий в центральномексиканском штате Агуаскальентес.

Отметим, что около четверти из 75000 мексиканцев, заболевших коронавирусом, имели избыточный вес.

Мехико, Елена Васильева

Мехико. Другие новости 26.09.20

ВОЗ: от ковида могут погибнуть 2 миллиона человек. / В России установлен трехмесячный рекорд по заболеваемости Covid-19. / В Крыму за сутки выявили 5 завозных случаев коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»