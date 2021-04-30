Тяжелая форма Covid-19 грозит не только людям с ожирением, но и слишком худым

Британские медики установили взаимосвязь между течением заболевания коронавирусом и массой тела. Оказалось, что тяжелая форма Covid-19 грозит не только людям с избыточным весом, но и тем, у кого этого веса не хватает. Об этом говорится в исследовании, опубликованном журналом Lancet Diabetes & Endocrinology.

Эксперты изучили медицинские записи 6,9 млн британцев, заболевших коронавирусом в самом начале пандемии. Результаты показали, что риск тяжелой формы и смерти от Covid-19 растет у людей с индексом массы тела (ИМТ) выше 23. При этом такой показатель еще считается нормальным.

«Наше исследование показывает, что даже очень скромный лишний вес связан с повышенным риском серьезных осложнений Covid-19 и риски резко возрастают по мере увеличения ИМТ», – говорит доктор Кармен Пьернас.

Примечательно, что избыточный вес наиболее существенно влияет на тяжесть заболевания коронавирусом у молодых людей в возрасте от 20 до 39 лет. После 60 лет эта зависимость снижается, а у пожилых старше 80 лет вес вообще мало сказывается на течении болезни.

Кроме того, исследователи обнаружили и другую закономерность – ухудшение исходов заболевания Covid-19 у людей с пониженным ИМТ (менее 18,5). Это говорит о том, что людям, которые боятся заражения и желают избавиться от лишнего веса, не стоит слишком усердствовать и доводить себя до истощения.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 30.04.21

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