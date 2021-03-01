Ученые заявили о низкой эффективности вакцины Pfizer от Covid-19 при ожирении

Вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech, может оказаться менее эффективной для людей с ожирением. Об этом заявили итальянские ученые. Препринт их исследования опубликован на портале medrxiv.org.

Они провели анализ данных 248 медработников (158 женщин и 90 мужчин), которые получили обе дозы препарата BNT162b2. После второй инъекции организм у 99,5% испытуемых выработал антитела к коронавирусу. При этом у людей без избыточного веса иммунный ответ оказался сильнее.

«Поскольку ожирение является основным фактором риска заболеваемости и смертности для пациентов с Covid-19, необходимо обязательно спланировать эффективную программу вакцинации в этой подгруппе», – приводит The Guardian слова одного из авторов работы Альдо Венути.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.03.21

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