Science: люди с ожирением тяжелее болеют и чаще умирают от ковида

Пациенты с избыточным весом на 113 процентов чаще попадают в больницу, чем пациенты с нормальным весом. Вероятность поступления в отделение интенсивной терапии увеличивается на 74 процента, а риск смерти – на 48 процентов.

Согласно данным, опубликованным в научном журнале Science, ожирение влияет на иммунную систему, способствует хроническому воспалению и образованию тромбов. Выводы сделаны на основании исследования 339000 эпизодов заболевания ковидом.

«Особенно тяжелые заболевания и смертельные случаи наблюдаются в Соединенных Штатах, где 40 процентов населения имеет избыточный вес», – рассказала пульмонолог Энн Диксон из Университета Вермонта. В Соединенных Штатах исследование показало, что из 17000 пациентов, инфицированных коронавирусом и поступивших в больницы, 29 процентов имели избыточный вес и 48 процентов страдали ожирением.

Люди с ожирением часто страдают другими заболеваниями, повышающими риск тяжелой формы COVID-19. К ним относятся болезни сердца и легких и диабет, а также «метаболический синдром», который связан с высоким уровнем сахара и жира в крови и высоким кровяным давлением.

Недавнее исследование Университета Нового Орлеана, в котором участвовали 287 госпитализированных пациентов с ковидом, показало, что один только метаболический синдром значительно увеличивает вероятность госпитализации в отделение интенсивной терапии и использования искусственной вентиляции легких.

«Повышенный индекс массы тела (ИМТ) также сигнализирует о повышенном риске серьезного течения COVID-19», – рассказал кардиолог Навид Саттар из Глазго, Великобритания. Взаимосвязь линейна, поэтому ИМТ и риск увеличиваются одинаково.

Восприимчивость людей с избыточным весом к серьезным заболеваниям основана не только на перенесенных заболеваниях, но и имеет биомеханические причины. Избыточный вес мешает легким усваивать кислород, что постепенно приводит к их отказу.

А легкие – самый чувствительный орган, который поражает коронавирус. Большинство пациентов умирают от связанных с ними осложнений, таких как пневмония или фиброз легких. Кроме того, у людей с избыточным весом изменяется внутренняя оболочка кровеносных сосудов (эндотелий), что увеличивает риск образования тромбов.

Не стоит так же забывать, что иммунная система людей с ожирением ослаблена и не может реагировать на коронавирус. «Это означает, что исследования вакцин против SARS-CoV-2 должны также включать и тесты на людях с ожирением, потому что вакцина может им не помочь», – заключает Бек.

Люди с избыточным весом и ожирением более склонны к более тяжелым вариантам ковида. Исследователи говорят, что жировые клетки постоянно секретируют так называемые цитокины, которые вызывают стойкое воспаление, которое способствует формированию «цитокинового шторма» – преувеличенной реакции иммунной системы. Цитокиновый шторм, напомним, характерен и для тяжелого заболевания COVID-19.

Клинически это тяжело для полных людей. «Специальных методов лечения для них нет из-за отсутствия данных», – жалуется доктор Скотт Кахан. – Хотя исследования показывают, что этим пациентам следует давать препараты для разжижения крови, неясно, как следует корректировать прием других лекарств, например ремдесивира или дексаметазона».

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 26.09.20

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