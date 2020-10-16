Половина мужчин и треть женщин в России имеют лишний вес

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с ожирением среди россиян. Лишний вес становится не только причиной многих хронических заболеваний, но и грозит тяжелыми осложнениями при заражении коронавирусом.

«В целом по стране избыточная масса тела наблюдается у 47,6% мужчин и 35,6% женщин, ожирение – у 19% и 27,6% мужчин и женщин соответственно», – сообщила Попова в интервью, опубликованном на сайте здоровое-питание.рф.

По словам главы Роспотребнадзора, среднестатистический житель страны потребляет калорий больше, чем тратит. Зачастую это калории, не имеющие питательной ценности и служащие только для быстрого насыщения.

В ТОП-10 регионов-лидеров по числу страдающих ожирением жителей вошли Орловская, Курганская, Воронежская, Кемеровская, Курская области, Республика Алтай, Брянская область, Алтайский край, Тульская область, Еврейская автономная область.

Проблема лишнего веса стоит остро и среди маленьких россиян. «Педиатры отмечают стремительный рост количества детей с избыточным весом и сопутствующими заболеваниями, – сказала Попова. – К сожалению, у нас становится все больше детей с лишним весом и ожирением».

У 20% мальчиков наблюдается избыточная масса тела, от ожирения страдает каждый десятый (10,7%). Среди девочек – 14% и 5,6% соответственно.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.10.20

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