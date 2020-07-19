Минздрав России озвучил регионы, где наиболее остро стоит проблема ожирения населения

Самые тучные люди в России живут на Алтае – такой вывод можно сделать, исходя из мониторинга, проведенного Минздравом РФ, результаты которого публикует RT.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Алтайском крае показатель больных ожирением составляет 5 тысяч 539,4 на каждые 100 тысяч жителей, или более 5,5%.

В первую пятерку так же входят Ямало-Ненецкий АО – 3,5%, Тюменская – 2,9%, Курганская и Самарская области – по 2,7%.

Самый низкий показатель распространенности ожирения отмечен в Приморском крае – чуть более 5%, или 549 случаев на 100 тысяч жителей.

Кроме того, невысокие показатели ( менее 0,7%) зафиксированы в Еврейской АО, Калининградской области, Кабардино-Балкарии и Москве.

В целом, по итогам 2019 года в стране зарегистрированы 2,1 млн пациентов с ожирением, что на 9% больше показателей 2018 года.

Эксперты отмечают, что ожирение распространено во всех регионах России: на сегодняшний день избыточную массу тела имеют около 62% жителей страны старше 18 лет. По сути, в каждом регионе число людей с лишним весом превышает 50% населения.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 19.07.20

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