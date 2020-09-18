В России резко выросла заболеваемость детей сахарным диабетом

В России за семь лет почти в полтора раза возросла заболеваемость сахарным диабетом среди детей, а распространенность ожирения увеличилась на 27,4%. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на заседании рабочей группы Госдумы по парламентскому контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием заявил ее председатель Геннадий Онищенко.

Открывая заседание, парламентарий признал, что в сфере обеспечения питанием школьников есть издержки, недоработки и недостатки, «а может быть, даже где-то и потери от ранее достигнутого». При этом вопрос обеспечения школьников здоровым полноценным питанием назрел давно. Так, с 2011 по 2018 год из-за нарушений в питании распространенность ожирения среди детей возросла на 27,4%. «То есть каждый четвертый ребенок, ребенок нашей школы, приобрел избыточный вес – и не потому, что он стал лучше питаться. А потому, что структура питания сориентирована в основном на углеводистую пищу, а не на белковую, – пояснил Онищенко. У подростков распространенность ожирения при этом выросла на 65,5%. «За этот период отмечается рост заболеваемости сахарным диабетом среди детей на 47,2%, а среди подростков – на 50,9%», – подчеркнул депутат.

По его словам, показатель распространенности ожирения и сахарного диабета у подростков стабильно превышает более, чем в 2 раза аналогичные показатели у детей. «Это очень серьезные признаки того, что мы с вами запаздываем с нашими мерами по организации полноценного и здорового школьного питания», – подчеркнул Онищенко.

Хуже всего с ожирением у детей до 14 лет дела обстоят, в частности, в Рязанской, Орловской, Костромской, Тверской, Кировской и Тамбовской областях, а также в Карелии. В возрастной группе от 15 до 17 лет серьезное превышение средних показателей отмечается в Санкт-Петербурге, Рязани, Омске, Тульской, Воронежской, Кировской областях и Удмуртии.

«Для профилактики сахарного диабета и избыточного веса организация национального питания на базе образовательных учреждений в РФ является первостепенной, – сказал Онищенко. – Это единственная площадка, на который мы в течение 9 месяцев от имени государства можем влиять на эту ситуацию».

Основную часть времени дети проводят в школах, напомнил он. «Им мало одного завтрака. Они должны получить полноценный завтрак и полноценный обед. То есть суточный бюджет ребенка должен быть на 60% удовлетворен в условиях школьного помещения, а не дома вечером», – подчеркнул глава думской рабочей группы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.09.20

Ураган в московском регионе: повалено больше 200 деревьев, 2,5 тысячи человек остались без света, есть пострадавшие. / Заболеваемость коронавирусом в России продолжает расти. / В Роспотребнадзоре рассказали о распространении мутаций Covid-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»