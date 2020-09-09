Ленивые родители, гаджеты и буллинг – в минздраве рассказали о причинах ожирения у детей

Проблема ожирения и избыточной массы тела у детей стала характерной для Свердловской области и России в целом. Регион и страна, по словам доцента кафедры общественного здоровья и здравоохранения УГМУ, главного внештатного специалиста по медпомощи в образовательных организациях УрФО и минздрава Свердловской области Елены Ануфриевой, не отстают от мировых негативных трендов. По ее словам, на это влияют два основных фактора – изменение пищевого поведения и изменение образа жизни. Но есть и другие, на первый взгляд, не связанные напрямую причины появления лишнего веса у детей и подростков.

Как рассказала Ануфриева сегодня на конференции по питанию, врачи провели скрининговое исследование среди 11-летних и 15-летних детей в Свердловской области. Оказалось, проблема больше характерна для мальчиков – те чаще набирают лишний вес. «Наши данные подтверждаются результатами профилактических осмотров. Избыточная масса тела и ожирение на них не всегда выявляются в полном объеме, но все равно большой процент отклонений такого рода заметен. Более половины детей с избыточной массой находятся в группе 10-14 лет, 58%, у большинства конституциональное экзогенное ожирение», – сообщила она.

По ее словам, растет малоподвижность, снижается ежедневная физическая активность, при этом по мере взросления у детей все больше проявляются нарушения в питании – снижается потребление овощей и фруктов, теряется приверженность к полноценным приемам пищи (завтрак, обед, ужин). Также регистрируются нарушения сна и бессонница. «Плюс буллинг и кибербуллинг тоже влияют, как психологические особенности. Для детей с избыточной массой тела эта проблема характерна», – уточнила специалист.

Она рассказала, что вопреки стереотипам, мальчики так же недовольны своим лишним весом, как и девочки. Примерно 25% из них обращают внимание на то, что слишком полные, и предпринимают попытки сбросить килограммы. Правда, разница между мальчиками и девочками все же есть. Первые обращают внимание на недостатки фигуры раньше – к 11 годам, вторые позже – к 15 годам.

Елена Ануфриева рассказала, что малоподвижное поведение у детей формируется за счет длительного и частого использования гаджетов. Так, 35,7% школьников проводят за ними больше 4 часов, причем чаще всего – в развлекательных целях. У 35% детей регистрируется недостаток сна, а 59,5% недовольны его качеством. «Это может быть обусловлено использованием гаджетов перед сном», – сказала она.

По словам эксперта, у многих детей с избыточной массой тела нет мотивации, чтобы наращивать физическую активность. «Мы опрашивали школьников с лишним весом и выяснили, что 44% из них занимаются спортом, чтобы угодить родителям. Среди мальчиков это более характерно. Родители, пытаясь справиться с лишней массой тела, устраивают детей в секции, но сами дети не хотят заниматься», – подчеркнула она.

Специалист рассказала, что влияют на ожирение и рост избыточной массы тела у детей и традиции ежедневного приема пищи в кругу семьи. Вернее, их отсутствие. «Когда дети не едят со всеми, невозможно контролировать, что они едят. Плюс появляются частые перекусы у телевизора или компьютера», – отметила Ануфриева.

Она рассказала, что в большинстве семей, где у детей есть избыточная масса тела, преобладает малоподвижный образ жизни, подростки копируют поведение родителей и не активны, как и взрослые.

Елена Ануфриева добавила, что у детей с избытком веса чаще проявляется психологическое неблагополучие. «Это раздражительность, нервозность, подавленность, что способствует развитию неблагоприятного психологического типа, низкому уровню самооценки. Они сами агрессивнее участвуют в буллинге и сами же чаще ему подвержены. Взрослые или окружение не видят и не знают этого, потому что подростки не делятся с ними, в итоге нарастает психологическое неблагополучие, ребенок начинает заедать стресс, круг замыкается», – подытожила эксперт.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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