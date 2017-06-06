Российские подростки стремительно жиреют: мальчики обгоняют девочек из-за бабушек и мам (ИНФОГРАФИКА)

В России растет число подростков, страдающих ожирением. Мальчиков это касается в большей степени, чем девочек, однако и там, и там есть, над чем работать. Что, помимо газировки и повального увлечения компьютерами, влияет на рост числа детей-толстяков, какой вклад в печальную статистику вносят бабушки, закармливающие внуков, и папы, отмахивающиеся от врачей, – в материале NDNews.ru.

С 2002 по 2014 годы в странах европейского региона Всемирной организации здравоохранения проводилось глобальное исследование здоровья подростков. Врачей и ученых интересовали пищевые привычки и физическая активность или пассивность, а также поведенческие особенности детей 11, 13 и 15 лет. В формировании статистики приняли участие 219 тысяч подростков.

По словам руководителя программы по вопросам питания, физической активности и ожирения ВОЗ Жоао Бреда, распространенность ожирения у тинейджеров усиливается. Особенно в восточной части европейского региона ВОЗ. Причем чаще от этого страдают мальчики, чем девочки. Особенно это касается 11-летних мальчиков. В этой возрастной группе самые большие проблемы. «Пытаясь понять причины ожирения, мы старались не сводить все к неправильному рациону и низкой физической активности, но факты говорят о том, что эти факторы играют важную роль. В частности, пищевое поведение с низким потреблением овощей и фруктов, высоким потреблением подслащенных напитков, сладостей. В особенности оно распространено среди бедных детей и в более бедных странах. Дети, родители которых обеспечены и имеют высшее образование, демонстрируют положительную динамику», – сказал г-н Бреда.

По его словам, сейчас в Европе и России только 36% подростков каждый день едят овощи и фрукты, а 5% – и это, по его мнению, огромная цифра – никогда не употребляют их в пищу. Каждый четвертый подросток ест сладости ежедневно, хотя это должно быть не правилом, а исключением – например, во время семейного воскресного обеда. Еще страшнее, что каждый пятый пьет подслащенные напитки ежедневно. Интересно, что в разных странах количество сахара в газировке разное. Если в России это 38 граммов на 100 мл напитка, то в Ирландии, например, 23 грамма, а в Турции – все 40 граммов.

По данным ВОЗ, на фоне неправильного питания снижается и физическая активность. Рекомендации организации по 60 минутам в день, посвященным спорту, выполняют только 25% подростков. Остальные большую часть дня сидят, проводя время перед экраном ТВ или компьютера. «И чем старше подросток, тем менее он активен. Особенно это заметно среди девочек», – отметил Жоао Бреда. Также он уточнил, что и эти факторы имеют зависимость от уровня доходов. Чем беднее семья, тем меньше физической активности у ребенка.

Ассистент кафедры философии и культурологии Востока СПбГУ Анна Маточкина рассказала, что в России не самые страшные показатели по ожирению подростков. Например, ситуация в Латвии по ожирению мальчиков куда хуже, но, например, до статистики Ирландии, которая считается лидером по физической активности подростков, нам пока далеко. «Можно сказать, что показатели РФ по ожирению достаточно низкие, но имеется тенденция к росту», – отметила она.

Также г-жа Маточкина подтвердила слова представителя ВОЗ о том, что в самой крайней группе риска находятся 11-летние мальчики. «В целом по мальчикам ожирением страдают 5,4% подростков, а категории 11-летних – 7,4%. Одно из объяснений – подход к воспитанию мальчиков у мам и бабушек. Они ведь очень любят «хорошо» покормить ребенка», – сказала она.

Директор Отдел неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья на всех этапах жизни ВОЗ Гауден Галеа рассказал, что в России проблема ожирения подростков во много связана с общим состоянием здоровья и поведения мужчин в группе от 30 до 65 лет, которых копируют и мальчики, и девочки. «Мужчины больше подвержены риску и из-за биологии, и из-за своего поведения», – отметил он, разъяснив, что речь идет о курении, алкоголе, готовности обратиться за медпомощью.

Г-н Галеа подчеркнул, что изменилась среда, в которой растут нынешние дети. Но родители об этом могут даже не задумываться. «Иногда родителям проще купить готовую еду, а не приготовить свежую, им некогда научить ребенка основам здоровой кухни. К тому же, в процесс формирования среды включается маркетинг. Вы открываете свои приложения, соцсети, и видите целенаправленную рекламу подслащенных напитков, с конкурсами, комментариями, стимулирующими подростков. Вы видите посты, рекламирующие продукты, которые содержат большой объем жира, сахара, соли. Причем все это широко рекламируется именно молодежи. Здесь мы можем сказать, что ожирение отчасти приходит через глаза. Когда ребенок видит, что все вокруг страдают избыточной массой тела, он невольно начинает думать, что это нормально», – объяснил он.

Глава офиса ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что ожирение провоцирует пандемию неинфекционных заболеваний, от которых сегодня умирает все больше людей. «С инфекциями просто, например, убрали возбудитель вируса, и все. С неинфекционными заболеваниями сложнее, от них Россия умирает. И что мы тут можем сделать? Только изменить поведение», – подчеркнула она.

По ее словам, удачный эксперимент провели власти Германии, где в 2003 году резко вырос уровень алкоголизации среди подростков. Речь шла даже не о пиве, а об алкогольных газированных напитках, по вкусу напоминающих лимонад, но с изрядной долей спирта. «Главную роль там сыграли СМИ. Власти подняли налог на эти напитки, и тут же поднялся шум, мол, вы мешаете малому и среднему бизнесу, но вопрос был поставлен в повестке перед всем населением. Параллельно с тем запретили продавать эти напитки детям до 18 лет, шли проверки. И был результат. Уже через четыре года был виден спад. Так что у меня к вам просьба – работайте с нами. Минздрав России меня, конечно, не похвалит, но я сейчас расскажу, что в российском правительстве на рассмотрении находится стратегия по профилактике неинфекционных заболеваний. И есть инициатива запретить по ТВ рекламу подслащенных напитков. Два министерства против этого, потому что прибыль идет от рекламы. Но мы должны это сделать, иначе завтра у нас будет рак, у нас будет диабет, у нас будет расти смертность взрослого населения», – сказала г-жа Вуйнович.

Екатеринбург, Москва, Екатерина Норсеева

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