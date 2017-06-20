Вторник, 20 июня 2017, 11:48 мск

российское информационное агентство 18+

Здоровье

Среди школьников старших классов врачи не обнаружили здоровых детей

Среди школьников старших классов врачи не обнаружили здоровых детей

За последние 11 лет здоровье российских школьников только ухудшается. К такому выводу пришли эксперты НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «Национальный научно-практический центр здоровья детей» Минздрава.

По итогам исследования, проводившегося с 2005 по 2015 год, специалисты не обнаружили абсолютно здоровых старшеклассников в школах Москвы. Чаще всего у детей ухудшается зрение, появляются проблемы с желудком и позвоночником, пишут «Известия».

Примечательно, что плохое здоровье характерно не только для учащихся 9-11 классов, лишь 4,3% первоклассников не болеют ничем.

В рамках исследования детей осматривали педиатры, ортопеды, офтальмологи, неврологи, оториноларингологи и кардиологи, производилось трехкратное измерение артериального давления. За время обучения у школьников отмечалось распространения близорукости, язвенной болезни и сколиоза.

Причиной ухудшения здоровья старшеклассников, по словам экспертов, стала возрастающая с каждым годом учебная нагрузка, а также стресс, связанный с подготовкой и сдачей Единого государственного экзамена.

На протяжении всего периода обучения чаще всего нарушения здоровья отмечаются у мальчиков, однако к окончанию школы девочки опережают своих сверстников по распространенности болезней.

Москва, Зоя Осколкова

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© 2017, РИА «Новый День»

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