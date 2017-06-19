Жители России стали есть меньше хлеба

За последние десять лет потребление хлеба в России снизилось на четверть. Минпромторг совместно с Российской системой качества начали изучение рынка хлеба, в ходе которого будет изучено соответствие требованиям безопасности этого продукта.

По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, в среднем потребление хлеба за последние десять лет сократилось с 66 до 49 кг на человека в год. При этом чиновник подчеркнул, что причина снижения связана с осознанным выбором потребителя, на показатель не влияет сокращение доходов населения или дефицит хлеба, передает «Интерфакс».

Минпроторг и Роскачество проведут анализ качества хлеба на российском рынке и выявят производителей, достойных государственного Знака качества. В частности, продукцию хлебозаводов проверят на соответствие обязательным показателям безопасности, государственным стандартам и повышенным требованиям Роскачества. Результаты исследования опубликуют через месяц.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что заболеваемость ожирением среди жителей РФ резко выросла. С 2011 по 2015 год диагноз «ожирение» стали ставить в два раза чаще. По словам диетологов, проблема обострилась в связи с неправильным питанием. Большинство россиян в рационе налегают на хлеб и сахар и забывают об овощах и молочных продуктах.

Беспокойство вызывает тот факт, что растет число подростков, страдающих ожирением. Мальчиков это касается в большей степени, чем девочек. Помимо газировки и повального увлечения компьютерами, вклад в печальную статистику вносят бабушки, закармливающие внуков, и папы, отмахивающиеся от врачей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.06.17

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