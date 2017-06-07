Ученые удивились влиянию белого и черного хлеба на организм

Биологи не нашли однозначных свидетельств полезности черного хлеба и вредности белого. Впрочем, они обнаружили существенные различия в реакции организма на употребление и того и другого продукта, говорится в статье, опубликованной в журнале Cell Metabolism.

«Открытие интересно не только потому, что оно потенциально является очень важным для здоровья населения, но и потому, что оно поставило нас перед фактом: люди могут реагировать совершенно по-разному на одну и ту же пищу. До настоящего времени диетическая ценность продуктов считалась одинаковой для всех людей. Как показывает практика, диеты на базе этого подхода всегда с треском проваливаются», – заявил Эран Элинав (Eran Elinav) из института Вейцманна в Реховоте (Израиль).

До публикации итогов данного исследования была наиболее распространена точка зрения, что белый хлеб в общем вреден для здоровья, так как содержит много углеводов, мало клетчатки и способствует развитию диабета и ожирения. Черный же хлеб и хлеб на основе отрубей, напротив, считался полезным, благодаря высокому содержанию микроэлементов, растительных волокон и других нутриентов.

Ученые собрали группу из двух десятков добровольцев. Половина из них ела черный хлеб, а остальные – белый. Около четверти калорий приходилась на хлеб, а остальную часть диеты составляли обычные продукты. Через месяц группы менялись местами и начинали есть другой вид хлеба, который для них специально пекли авторы статьи. Ученые отслеживали, как менялись состояние здоровья добровольцев, концентрация глюкозы, микроэлементов и белков в их крови.

По словам Элинава, были получены неожиданные результаты: первый анализ собранных данных показал, что белый и черный хлеб схожим образом влияли на работу организма и почти не меняли метаболизм добровольцев. Кроме того, ученые выяснили, что разброс в реакциях на пшеничную и ржаную муку был очень большим. Благодаря этому для некоторых добровольцев наиболее полезным оказался белый хлеб, а для других – черный. Что интересно, употребление ни того ни другого хлеба не меняло микрофлору пищеварительной системы, что раньше связывали с положительным действием черного хлеба на здоровье человека.

Почему так происходит, исследователи сказать наверняка пока не берутся. Они допускают, что это связано с различиями в работе микробов микрофлоры, которые отвечают за переработку крахмала, глюкозы и других углеводов. Раскрытие этих различий, по мнению Элинава и его коллег, поможет нам понять, какой хлеб стоит есть разным группам людей и как особенности в работе их организма могут влиять на успешность или неудачность тех или иных диет.

Тель-Авив, Иван Гридин

Тель-Авив. Другие новости 07.06.17

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